Wakou Shokuhin veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wakou Shokuhin hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 83,41 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 59,26 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Wakou Shokuhin im vergangenen Quartal 4,57 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wakou Shokuhin 4,16 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at