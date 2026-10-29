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29.10.2026 06:31:29
Wal-Mart de Mexico SAB de CV mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Wal-Mart de Mexico SAB de CV hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,680 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 248,83 Milliarden MXN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,52 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,693 MXN sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 249,25 Milliarden MXN gelegen.
Redaktion finanzen.at
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