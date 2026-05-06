Walaa Cooperative Insurance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Walaa Cooperative Insurance hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,530 SAR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,56 Prozent zurück. Hier wurden 666,9 Millionen SAR gegenüber 809,0 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at