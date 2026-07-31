Walaa Cooperative Insurance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Walaa Cooperative Insurance hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 SAR, nach -0,390 SAR im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 707,6 Millionen SAR, gegenüber 714,7 Millionen SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,99 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at