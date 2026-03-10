10.03.2026 06:31:29

Walaa Cooperative Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Walaa Cooperative Insurance äußerte sich am 08.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Walaa Cooperative Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,38 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,370 SAR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Walaa Cooperative Insurance im vergangenen Quartal 734,8 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walaa Cooperative Insurance 924,6 Millionen SAR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,380 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,620 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Walaa Cooperative Insurance 3,15 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,50 Milliarden SAR umgesetzt worden.

