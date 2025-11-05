|
05.11.2025 06:31:28
Walaa Cooperative Insurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Walaa Cooperative Insurance hat am 02.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Walaa Cooperative Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 SAR je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 905,3 Millionen SAR, gegenüber 927,5 Millionen SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,39 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.