Walaa Cooperative Insurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Walaa Cooperative Insurance hat am 02.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Walaa Cooperative Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 SAR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 905,3 Millionen SAR, gegenüber 927,5 Millionen SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,39 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at