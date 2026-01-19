|
Walchand Peoplefirst: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Walchand Peoplefirst hat am 16.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,67 INR gegenüber 0,760 INR im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walchand Peoplefirst in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 92,5 Millionen INR im Vergleich zu 82,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
