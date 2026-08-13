Walchandnagar Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Walchandnagar Industries stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,17 INR gegenüber -1,540 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walchandnagar Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 908,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 494,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at