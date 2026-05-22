Walchandnagar Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Walchandnagar Industries ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Walchandnagar Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,43 INR. Im letzten Jahr hatte Walchandnagar Industries einen Gewinn von -8,320 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 75,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 530,8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 930,2 Millionen INR ausgewiesen.

Walchandnagar Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,170 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -14,730 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Walchandnagar Industries mit einem Umsatz von insgesamt 2,75 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at