04.11.2026 06:31:28

Walchandnagar Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Walchandnagar Industries präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,07 INR. Im letzten Jahr hatte Walchandnagar Industries einen Gewinn von -1,760 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 80,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 935,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 517,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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