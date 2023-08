Waldbrände in Kanada weiten sich aus - Kleinstadt muss evakuiert werden

Yellowknife (Reuters) - In Kanada haben Behörden wegen großflächiger Waldbrände die Evakuierung der Hauptstadt der Nordwest-Territorien, Yellowknife, und mehrerer Gemeinden angeordnet.

Die Flammen könnten die 20.000-Einwohner-Stadt am Großen Sklavensee bis zum Wochenende erreichen, warnte der Pressesprecher der Feuerwehr Mike Westwick am Mittwochabend (Ortszeit). Die Einwohner seien zu einer stufenweisen Evakuierung je nach Gefährdung aufgefordert.

Die Regierungschefin der Nordwest-Territorien, Caroline Cochrane, rief die Einwohner von Yellowknife zur Ruhe auf und warnte, dass Autobahnen wegen der Brandgefahr plötzlich gesperrt werden könnten. "Es kursieren alle möglichen Gerüchte, aber seien Sie bereit und verlassen Sie die Stadt, wenn nötig. Bleiben Sie ruhig. Don't panic." Nach Angaben der Feuerwehr sind die 163.000 Hektar umfassenden Brände auf eine Entfernung von 17 Kilometer an Yellowknife herangerückt. Die Experten gehen davon aus, dass die Flammen am Donnerstag den Highway 3 erreichen, die einzige Straßenverbindung zum Rest Kanadas.

Die Evakuierung von Hay River an der gegenüberliegenden Küste des Sees ist bereits im Gange. Die 3000 Einwohner werden per Bus oder Flugzeug aus Gefahrenzone gebracht. In Kanada wüten derzeit die größten jemals registrierten Waldbrände. Am Dienstag rief die Regierung der Nordwest-Territorien den Notstand aus. Dadurch wird das Militär mobilisiert, um bei der Bekämpfung der Brände zu helfen und Bewohner per Flugzeug in Sicherheit zu bringen.

Über tausend einzelne Brände sind derzeit im ganzen Land aktiv, davon 230 in den Nordwest-Territorien. Tausende Einwohner der dünn besiedelten Region sind bereits aus kleineren Gemeinden geflohen. So wurde etwa das Dorf Enterprise nahe der Grenze zur Provinz Alberta in dieser Woche fast vollständig zerstört.

