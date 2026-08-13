|
13.08.2026 17:03:38
Waldbrand auf Chalkidiki: Behörden rufen zur Evakuierung auf
THESSALONIKI (dpa-AFX) - Ein großer Waldbrand wütet auf der dicht bewaldeten westlichen Landzunge der nordgriechischen Halbinsel Chalkidiki. Die Behörden forderten Bewohner und Urlauber im Ferienort Siviri sowie in umliegenden Dörfern per SMS über das griechische Notfallwarnsystem 112 zur Evakuierung auf.
Küstenwache und Privatleute holten mit ihren Booten zahlreiche Urlauber aus dem gefährdeten Küstengebiet und brachten sie auf dem Seeweg in Sicherheit, wie örtliche Medien zeigen.
Nach Angaben einer Sprecherin der Feuerwehr nehmen an den Löscharbeiten neun Löschflugzeuge und mehrere Hubschrauber teil. Dichte Rauchwolken waren nach Angaben von Augenzeugen kilometerweit zu sehen. Die Behörden riefen Bewohner und Urlauber dazu auf, die Evakuierungsanweisungen zu befolgen./tt/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street werden unterschiedliche Tendenzen beobachtet. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.