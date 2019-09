Walgreens, Fedex und Alphabet-Tochter Wing testen Drohnen-Lieferung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die große US-Drogeriekette Walgreens (Walgreens Boots Alliance) startet gemeinsam mit dem Paketdienstleister FedEx und der Alphabet (Alphabet A (ex Google))-Tochter Wing Aviation ein Pilotprojekt für Lieferungen per Drohne. Der Testlauf solle im kommenden Monat in Christiansburg im US-Bundesstaat Virginia beginnen, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Wing habe in diesem Jahr als erster Drohnenbetreiber eine Zulassung als Luftfrachter von der US-Flugaufsicht FAA erhalten. Walgreens verspricht Kunden, dass Lieferungen dank der neuen Technologie innerhalb von Minuten nach Bestellung zugestellt werden. Im Juni hatte bereits der weltgrößte Online-Händler Amazon angekündigt, bald die ersten Pakete mit seiner "Prime Air"-Drohne zuzustellen./hbr/DP/jha