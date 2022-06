"Walk It Like You Talk It": MMA-Weltmeisterin Joanna Jedrzejczyk spricht mit PUMAs "Only See Great" vor dem Rückkampf am Sonntag

Die dreifache MMA-Weltmeisterin und PUMA-Botschafterin Joanna Jedrzejczyk spricht auf der PUMA-Plattform "Only See Great" über ihre Vision der Mixed Martial Arts (gemischte Kampfsportarten), während sie sich auf ihren Rückkampf gegen Zhang Weili am Sonntag, 12. Juni, in Singapur vorbereitet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220610005268/de/

PUMA Ambassador Joanna Jedrzejczyk shares her vision of mixed martial arts, as part of PUMA’s "Only See Great” platform, as she prepares for her rematch fight against Zhang Weili on Sunday, June 12 in Singapore. (Photo: Business Wire)"/>

Three-time MMA world champion and PUMA Ambassador Joanna Jedrzejczyk shares her vision of mixed martial arts, as part of PUMA’s "Only See Great” platform, as she prepares for her rematch fight against Zhang Weili on Sunday, June 12 in Singapore. (Photo: Business Wire)