Q4 Aktie
WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047
|
27.01.2026 00:27:44
Walkner Condon Buys $3.8 Million Worth of First Trust Capital Strength ETF in Q4
According to a Jan. 20, 2026, SEC filing, Walkner Condon Financial Advisors LLC increased its holding in First Trust Capital Strength ETF (NASDAQ:FTCS) by 41,581 shares. The estimated value of this trade is $3.84 million, calculated using the average fourth-quarter 2025 closing price. The fund’s FTCS position value at quarter’s end increased by $3.70 million, reflecting both share purchases and market price changes.This transaction was a buy. Post-trade, FTCS represents 2.26% of Walkner Condon Financial Advisors LLC’s 13F AUM.As of Jan. 26, 2026, FTCS shares were priced at $96.33, up 7% over the past year, underperforming the S&P 500 by 6 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q4 Inc Registered Shs Unitary
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Q4 Inc Registered Shs Unitary
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.