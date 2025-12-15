|
Wall Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Wall Financial hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 CAD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,59 Prozent auf 49,0 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
