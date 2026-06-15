Wall Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Wall Financial lud am 12.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 37,2 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 12,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wall Financial 42,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at