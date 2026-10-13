Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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13.10.2026 10:14:00
Wall Street Analyst Predicts 30% Upside for Palantir and 60% for SpaceX. Is It Time to Buy the Stocks?
Barclays analyst Anthony Valentini recently initiated coverage on both Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) and Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), starting both stocks with overweight ratings. His $254 price target on SpaceX implies nearly 60% upside, while his $265 target on Palantir offers the potential for a more than 30% gain.
The analyst said: "SpaceX and Palantir have deep competitive moats that enable unparalleled levels of growth and margins."
Let's take a closer look at these AI stocks to see if now looks like a good time to buy them.
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