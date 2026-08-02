Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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02.08.2026 12:30:00

Wall Street Analysts Are Predicting a Huge Move in SpaceX Stock by Mid-2027

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, has seen its stock price tumble since it made its market debut in June. After climbing to more than $200 per share shortly after its initial public offering (IPO), the stock now trades at about $108 (as of July 31).Most investors knew the stock price of the unprofitable, capital-intensive business would be volatile once it started trading, and that volatility doesn't appear to be going away. Wall Street analysts see a huge move in SpaceX's stock price by next summer, according to their price targets. Here's what investors can expect.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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