UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
20.01.2026 06:14:08
Wall-Street-Banken brillieren und was dies für die UBS bedeutet
Das Investmentbanking an der Wall Street hat die besten Resultate seit vier Jahren eingefahren. Auch die Umsätze im Trading haben die Gewinne der US-Banken kräftig nach oben getrieben. Der Abstand UBS wird damit grösser.
Nachrichten zu UBS
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SPI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.01.26
|Verluste in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
19.01.26
|Verluste in Zürich: SPI am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|WDH/DAVOS/ROUNDUP/Oxfam: Vermögen von Milliardären legt rasant zu (dpa-AFX)
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SPI verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|40,13
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich kaum verändert -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen leichter
Während der heimische Aktienmarkt vorbörslich ohne klare Richtung erwartet wird, dürfte der deutsche Leitindex im roten Bereich eröffnen. Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.