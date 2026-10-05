Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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05.10.2026 22:58:19
Wall Street banks launch record $60bn chip deal for Broadcom and Anthropic
Syndication of the massive financing package tests lending appetite amid growing concerns over mounting AI debtWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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