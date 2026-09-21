GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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21.09.2026 16:45:01
Wall Street Can't Agree on GE Vernova. Price Targets Range From $470 to $1,450. Here's Why the Gap Is So Wide.
One Wall Street analyst recently rated GE Vernova (NYSE:GEV) a sell, with a $470 price target. Another analyst has a $1,450 price target on the power and grid technology company. That's a nearly $1,000-per-share gap among analysts looking at the same numbers for the same company.
Here's a look at the extreme bear and bull cases for GE Vernova stock.
Image source: Getty Images.
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