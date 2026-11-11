CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
11.11.2026 15:04:06
Wall Street Didn't Understand CoreWeave, Its CEO Said. Now the Stock Is Soaring.
CoreWeave (NASDAQ:CRWV) stock jumped more than 15% in premarket trading on Wednesday, a day after the company's third-quarter earnings report. Considering that CoreWeave had lost more than 40% of its value in the last month, the move higher was a welcome reversal.
Less than a month ago, CEO Michael Intrator was telling his employees that Wall Street doesn't understand his company. Following Tuesday's third-quarter earnings report, investors may be starting to see things his way.
Here's what you should know about CoreWeave's earnings report.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreWeave
|
11.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
11.11.26
|CoreWeave als Stimmungsmacher: Warum Aktien von Micron, Marvell, IREN & Co. gesucht sind (finanzen.at)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 stärker (finanzen.at)
|
11.11.26
|CoreWeave wants to sit with the credit-market grown-ups (Financial Times)
|
11.11.26
|CoreWeave wants to sit with the credit-market grown-ups (Financial Times)
|
11.11.26
|MÄRKTE USA/Fest - Technologieaktien wieder en vogue - Coreweave versprüht KI-Optimismus (Dow Jones)
|
11.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert (finanzen.at)
|
11.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu CoreWeave
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|51,03
|-6,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.