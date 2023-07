Wall Street eröffnet schwächer - US-Banken im Plus

(Reuters) - Nach der jüngsten Rally haben die Anleger an der Wall Street am Dienstag eine Verschnaufpause eingelegt.

Der Dow-Jones-Index und der breiter gefasste S&P 500 gaben zur Eröffnung jeweils um 0,1 Prozent auf 34.551 beziehungsweise auf 4518 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2 Prozent auf 14.214 Punkte. Investoren verdauten die vorgelegten Ergebnisse der beiden US-Großbanken Bank of America und Morgan Stanley.

"Die Märkte und die Sektoren sind über sich hinausgewachsen und wahrscheinlich müssen die Gewinne etwas verdaut werden", sagte Sam Stovall, Investmentstratege bei CFRA Research. Die Aktien beider Geldhäuser zogen in den ersten Handelsminuten um mehr als zwei Prozent an. Höhere Zinseinnahmen beflügelten das Geschäft der Bank of America und bescherten dem Institut im zweiten Quartal einen Gewinnsprung von fast 20 Prozent. Dagegen brockte eine Flaute im Geschäft mit Fusionen dem Konkurrenten Morgan Stanley einen Gewinnrückgang ein.

(Bericht von Bansari Mayur Kamdar, Johann M Cherian, geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt.