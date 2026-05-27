Q2 Holdings Aktie

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WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098

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27.05.2026 12:15:00

Wall Street Expected a Slowdown in Q2. Corporate America Had Other Plans.

Stocks might have finished the first quarter (Q1) on a low note thanks to the military conflict with Iran. Anyone counting on that weakness to persist into Q2, however, was sorely mistaken. Down 5% for the year as of the end of March, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is now up more than 9% since the end of 2025.Earnings did a great deal of the work, of course. Numbers from FactSet indicate 84% of the S&P 500's constituents topped Q1 analyst earnings estimates. In fact, Q1's earnings growth of more than 28% is the fastest year-over-year growth since the final quarter of 2021 when comparisons were made to the worst part of the COVID-19 pandemic.Thank technology companies like Meta and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), which made the biggest contribution to the improvement. That said, energy companies and their stocks have benefited from oil's soaring prices as well.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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