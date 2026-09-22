Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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22.09.2026 14:39:48
Wall Street expects Meta’s new AI agent to become a new revenue engine
The agent’s app has clocked 2.8 million downloads in its first 12 days since launchWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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