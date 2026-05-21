Wall Street Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wall Street Finance äußerte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 INR gegenüber -1,520 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 276,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wall Street Finance einen Umsatz von 226,1 Millionen INR eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,42 INR gegenüber 2,87 INR im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 98,05 Prozent auf 1,12 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 57,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at