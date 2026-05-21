|
21.05.2026 06:31:29
Wall Street Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Wall Street Finance äußerte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 INR gegenüber -1,520 INR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 276,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wall Street Finance einen Umsatz von 226,1 Millionen INR eingefahren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,42 INR gegenüber 2,87 INR im Vorjahr.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 98,05 Prozent auf 1,12 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 57,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.