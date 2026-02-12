Wall Street Finance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wall Street Finance hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 INR gegenüber 0,960 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wall Street Finance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 293,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 208,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at