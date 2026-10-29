Wall Street Finance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wall Street Finance veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,29 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,96 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Wall Street Finance im vergangenen Quartal 459,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wall Street Finance 358,6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at