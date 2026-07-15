PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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15.07.2026 22:56:41
Wall Street Gave Up on PayPal, But the Stock Just Had Its Best Day Ever
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Nachrichten zu PayPal Inc
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16.07.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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15.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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15.07.26
|Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
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15.07.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Übernahmefantasie treibt Paypal an (dpa-AFX)
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15.07.26
|PayPal-Aktie im Blick: Mögliches Übernahmeangebot sorgt für Aufsehen (finanzen.at)
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15.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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15.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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15.07.26
|PayPal investors can afford not to check out too hastily (Financial Times)