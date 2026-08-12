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12.08.2026 23:11:50
Wall Street giants bet Nvidia’s AI chips will defy the laws of finance
Private capital firms are wagering that the crucial hardware will hold its value for years to comeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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