NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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11.08.2026 00:31:42
Wall Street giants hand Nvidia $500bn to fund boom in AI projects
The money will be used to develop new data centres to house, operate, and cool miles of stacked computer chips that process AI data and actions.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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13:13
|NVIDIA-Aktie im Fokus: 500 Milliarden für KI-Rechenzentren - Mega-Pakt mit BlackRock & Co. (finanzen.at)
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09:30
|dailyAktien: Nvidia – Übergeordneter Aufwärtstrend bestätigt (NewsTool)
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|dailyAktien: Nvidia – Übergeordneter Aufwärtstrend bestätigt (NewsTool)
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06:21
|Erste Schätzungen: NVIDIA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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06:00
|Nvidia becomes the bank of AI (Financial Times)
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10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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10.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
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07.08.26
|KI-Wettlauf: NVIDIA und Finanzwelt planen 500-Milliarden-Vorstoß - Aktie im Fokus (dpa-AFX)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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