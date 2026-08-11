NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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11.08.2026 10:44:52
Wall Street giants hand Nvidia $500bn to fund boom in AI projects
The money will be used to develop new data centres to house, operate, and cool miles of stacked computer chips that process AI data and actions.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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