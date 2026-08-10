NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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10.08.2026 18:41:08
Wall Street giants partner with Nvidia on $500bn AI financing deal
Apollo, Blackstone and Goldman Sachs are among groups working with the chipmaker to raise capital for data centre boomWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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10.08.26
|Nvidia und Wall Street wollen halbe Billion Dollar für KI einsammeln (dpa-AFX)
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10.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
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10.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 letztendlich schwächer (finanzen.at)
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10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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10.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
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10.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
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10.08.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 mit Abgaben (finanzen.at)
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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