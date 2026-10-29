Wall Street Has Written Off Lennar. Here's Why That's a Mistake.

The real estate market has been a mess, and it's not getting better anytime soon. For one of the largest homebuilders in the country, Lennar (NYSE: LEN), that's bad news.

Lennar stock is down 20% year-to-date and 34% over the past year, as revenue and earnings have declined through the first eight months of the year. In the latest quarter ended Aug. 31, revenue fell 9% year over year to $8 billion, and earnings cratered 49% to $1.19 per share. Lennar missed analysts' estimates for both.

The reason is a combination of factors, but mainly because people aren't buying, selling, or building due to inflation, rising mortgage rates, incentives, and macroeconomic uncertainty.

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