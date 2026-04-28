KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.04.2026 23:13:03
Wall Street im Minus: US-Anleger zweifeln am KI-Boom
Kurz bevor Apple, Amazon und weitere US-Tech-Riesen ihre Bilanzen vorlegen, macht sich an der Wall Street Pessimismus breit. Anlass sind schlechte Nachrichten von der KI-Ikone OpenAI. Darüber hinaus bereiten steigende Ölpreise den Anlegern Sorgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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