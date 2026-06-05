Trade Republic Aktie
WKN DE: NETRAD / ISIN: NET00TRADE00
|
05.06.2026 13:45:01
Wall Street im Weltraumfieber: Trade Republic bietet SpaceX-Aktien zum Börsengang an
Der Countdown für den SpaceX-Börsengang läuft. Am kommenden Freitag ist es so weit. Neobroker wie Trade Republic und Flatexdegiro machen ihren Kunden jetzt ein spezielles Kauf-Angebot.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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