Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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14.04.2026 03:40:43
Wall Street Is Calling a Bottom on the Iran War Cycle. Is It Time To Buy?
On a day when President Trump announced a blockade of the Strait of Hormuz in response to failed negotiations for a peace agreement, stocks surprisingly charged higher with the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) gaining 1%.Investors seemed to shake off the threat around the blockade and the ongoing saber-rattling between the two countries, and stocks got a jolt after Trump said Iran had signaled to his administration its interest in working out a deal. With today's gains, the S&P 500 index is now up 9% from its low point during the war on March 30, and is less than 2% off its all-time high. While oil prices remain elevated, the S&P 500 is now higher than where it was on the eve of the war, and the recovery has been convincing enough that some on Wall Street are saying that the bottom from the war sell-off is in and that investors can expect stocks to rise. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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