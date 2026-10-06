Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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06.10.2026 13:15:00
Wall Street is hyping AI. This fund manager is betting instead on fires, HVAC and Berkshire Hathaway.
The co-portfolio manager at Heartland Advisors urges investors to shut out Wall Street’s hype on AI and look for companies that can use its technology as costs come down.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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