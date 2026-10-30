Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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30.10.2026 17:28:39
Wall Street Is in Denial: AI Financing Problems Are Already Here, Barclays Strategist Warns
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Nachrichten zu Barclays plc
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30.10.26
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30.10.26
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28.10.26
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28.10.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
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28.10.26
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28.10.26
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