Wall Street Is Looking For New Ways to Play the Debasement Trade. Here's Why That's Bullish for Bitcoin.

In investment circles, over the last few years, there has been talk of the "debasement trade" -- investment opportunities that could do well if the U.S. government prints more money and allows inflation to run high. The conversation ebbs and flows depending on the latest run of economic data, and, in early September, it's back in vogue after a few quarters of quietude.

That's bullish for traditional inflation-hedge assets like gold, but at least in the thinking of some investors on Wall Street, there's enough demand for those inflation-resistant assets to also benefit newer contenders in the category, like Bitcoin (CRYPTO: BTC). Here's why.

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