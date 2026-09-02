OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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02.09.2026 18:10:00
Wall Street Is Obsessing Over Nvidia's $105 Billion Circular Financing Structure With OpenAI. Here's the More Important Deal No One Is Talking About.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) sits at the center of two very different bets on artificial intelligence (AI) infrastructure. One side of the equation is loud and already consumes Wall Street's attention: a deepening commercial and financial partnership with OpenAI. The other side is quieter and much easier to miss: a reported agreement to acquire Hugging Face, a website where open-source AI models are published and shared.The Nvidia-OpenAI relationship builds and fills AI factories. With Hugging Face, Nvidia can own something far more lucrative -- the marketplace where AI factories get their orders. Let's break down both deals and explore what's at stake for Nvidia investors.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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