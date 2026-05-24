King Industrial Aktie
WKN: 566315 / ISIN: JP3261600005
|
24.05.2026 16:15:00
Wall Street Is Sleeping on This Dividend King Industrial Stock, and That's Your Opportunity
Shares of Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) have lost roughly two-thirds of their value since peaking in 2021. The stock has been largely ignored by Wall Street for years. But you shouldn't sleep on the business reset that the company has been working on, even though new headwinds have cropped up.Stanley Black & Decker's big problem was a debt-fueled acquisition spree, which expanded the company's brand portfolio. Although it cemented its position as a dominant force in the tool business, it left behind a bloated, inefficient operation overburdened by debt. The company has been working hard to slim down, increase efficiency, and reduce leverage. That process is, in fact, largely complete.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu King Industrial Co Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu King Industrial Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|King Industrial Co Ltd
|1 884,00
|-1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.