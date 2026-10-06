Wall Street Is Worried About a Market Crash. 75 Years of History Says Investors Should Be Watching Something Else.

Investors aren't exactly short on reasons to worry.

The Shiller cyclically adjusted price-to-earnings (CAPE) ratio, which measures stock prices against 10-year inflation-adjusted earnings, and the Buffett indicator, the ratio of stock prices to GDP, show that the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is historically expensive. Leadership has been extraordinarily concentrated in megacap tech stocks. Inflation is well above 3%. Long-term Treasury yields are at multidecade highs. And beneath the surface of the major indexes, market breadth has weakened considerably.

Any one of those could sound like a reason to prepare for the next market crash. But decades of stock market history suggest investors may be obsessing over the wrong things.

Continue reading