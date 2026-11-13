NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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13.11.2026 20:17:00
Wall Street Is Writing Off Nvidia Stock. Here's Why That's a Mistake.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) shares currently face a litany of headwinds.
The first challenge has been a correction across AI stocks. Not every AI stock has been targeted. But many industry suppliers have seen their share prices slashed by 10%, 20%, or even 30% in recent weeks. Both Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) and Meta Platforms (NASDAQ: META), for example, have lost roughly 15% of their value over the past month.
The second challenge concerns CEO Jensen Huang's affair with tech executive and investor Alice Huang, who faces allegations that she's a Chinese spy. Nvidia issued a press release apologizing for its leaders' actions, but uncertainty remains regarding potential regulatory actions. A second alleged affair -- this one with Kimberly Powell, Nvidia's vice president of healthcare -- was later uncovered by The New York Times. Nvidia's board was considering ousting Huang from his role, but on Thursday morning, he resigned. For now, Chief Financial Officer Colette Kress will step into the CEO role on an interim basis.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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06:00
|The Nvidia board’s artificial independence (Financial Times)
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02:28
|Trump will not raise Nvidia spy issue with Xi at summit, officials say (Financial Times)
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13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|147,84
|-1,47%
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