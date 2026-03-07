HP Aktie

WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052

07.03.2026 23:52:00

Wall Street Is Wrong About HP Stock. Here's Why.

HP (NYSE: HPQ) is a household name, as just about every home has, or has had at one point, an HP computer, laptop, or printer. But the stock has struggled recently, trading down about 34% in the past 12 months and almost 13% year to date.Inconsistent earnings and flat revenue have led to several recent earnings misses for HP. While personal computer sales have been solid, HP has seen a drop in printer sales as people move toward digital.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.03.26 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

