CVS Health Aktie

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WKN: 859034 / ISIN: US1266501006

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30.08.2026 04:30:00

Wall Street Isn't Giving Up on CVS Health -- and Its Valuation Looks Stronger Than Investors Think

CVS Health (NYSE: CVS) is a vertically integrated healthcare giant. It has around 9,000 retail pharmacy locations, more than 1,000 walk-in and primary care medical clinics, and is a leading pharmacy benefits manager with approximately 87 million plan members. Its Aetna segment is No. 2 in health insurance market share, according to the most recent National Association of Insurance Commissioners figures.The company reported second-quarter earnings on Aug. 5. Revenue was $106.1 billion, up 7.3% year over year. Earnings per share (EPS) were up 188% over the same period, to $2.31.CVS is predicting revenue of at least $414 billion in 2026, up from earlier estimates of at least $405 billion. Yearly EPS was forecasted between $6.84 and $7.04, again an increase from the earlier guidance of $6.24 to $6.44.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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