UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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15.10.2026 07:50:33
Wall Street Journal: UBS erwägt erneut Wegzug aus der Schweiz
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Die Grossbank erwägt einem Medienbericht zufolge verschiedene strategische Optionen – darunter auch einen Umzug in die USA. Hintergrund sind geplante deutlich höhere Eigenkapitalanforderungen.
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