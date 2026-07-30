Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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30.07.2026 13:22:00
Wall Street just suffered a historic crash in highflying stocks. Why a quick tech rebound could be a trap.
A bounce may be coming for those momentum stocks that have been brought back to earth, which could open up another selloff, says BTIG’s Jonathan Krinsky.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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