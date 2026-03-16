Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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16.03.2026 09:44:00
Wall Street Likes SanDisk More Than Micron. Should You?
Everybody loves a winner. But when deciding between two winning growth stocks, should you pick the one with the more impressive recent performance? Many analysts seem to think so.Micron Technology's (NASDAQ: MU) shares have soared more than 330% over the last 12 months. However, that gain pales in comparison to SanDisk's (NASDAQ: SNDK) sizzling 12x return. It's not surprising that Wall Street likes SanDisk more than Micron. Should you?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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